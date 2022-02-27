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Vali Ayhan’dan sağduyu çağrısı Sivas Valisi Salih Ayhan, Şarkışla’da vahşice işlenen cinayetin zanlısının hukuk önünde en ağır cezayı alacağını belirtip ilçe halkına sağduyu çağrısında bulundu

İHA

Vali Ayhan’dan sağduyu çağrısı Sivas Valisi Salih Ayhan, Şarkışla’da vahşice işlenen cinayetin zanlısının hukuk önünde en ağır cezayı alacağını belirtip ilçe halkına sağduyu çağrısında bulundu

Sivas Valisi Salih Ayhan, Şarkışla’da vahşice işlenen cinayetin zanlısının hukuk önünde en ağır cezayı alacağını belirtip ilçe halkına sağduyu çağrısında bulundu.
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde genç kadını öldüren cinayet zanlısının adliyeye sevki sonrası adliye önünde başlayan gerginlikler gece yarısında polis müdahalesi ile sona erdi. İlçede konuya dair açıklamada bulunan Sivas Valisi Salih Ayhan, vahşice cinayeti işleyen caninin hukuk karşısında en ağır cezayı alacağını belirtip ilçe halkından metanetli olmalarını istedi. Ayhan yaptığı açıklamada, “Çok vahşi bir cinayet işlendi maalesef. Olayın sıcaklığı ile olayın zanlısı tespit edilip yakalandı. Çok acı bir olay, olayı anlatmak bile zor. Evladımıza cenabı Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Şarkışla halkının başı sağolsun diyorum. Böyle vahşi bir cinayet işleninde arkasından da böyle toplumsal bir hassasiyet vuku buldu. İlçedeki idaricilerimizin metanetli ve sabırlı davranışı ile süreci yönettiler. Bu saat itibariyle zanlı tutuklanarak cezaevine yönlendirildi. Şunu Şarkışlalı hemşerilerimden rica ediyorum. Biz devletiz, dikkatli olmayılız, elbette yüreğimiz yanıyor. Acı bir olay ama acıya yeni acılar katmamamız lazım. Hassasyet göstermemiz lazım. Anlıyoruz, vatandaşımında yüreği yanıyor ama metanetli olmamız lazım. Devletimiz gereğini yapıyor. Hukuk gereğini yapıyor. İl ve ilçe emniyet teşkilatımıza, burada olayı sabırla yürüten kaymakamımız ve belediye başkanımıza teşükkür ediyorum. Tekrar başımız sağolsun diyorum. Milletimizi sağduyuya davet ediyorum. Sivas’ın geçmiyte yaşadığı olumsuluklar var. Allah korusun, tekrar benzer olumsuzlukları yaşamamamız lazım. Bazen provakatörler olabilir, bazen kendini bilmezler olabilir. Onların galeyanına, onların tahriklerine gelmememiz lazım. Bu cani hakkında hukuk en ağır şekilde gereğini yapacaktır.” Dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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