İki çocuğuyla gazdan zehirlenen anne toprağa verildi (2)

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2 KARDEŞ GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

Ankara'nın Keçiören ilçesinde doğal gaz kaynaklı karbonmonoksitten zehirlenerek hayatını kaybeden Özkan (11) ve Umut Batmaz'ın (5) cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Gökdere köyüne getirildi. Cenaze namazına Batmaz kardeşlerin yakınları ve köylüler katıldı. Baba Özgür Batmaz ve bazı aile yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, güçlükle ayakta durdu. Gökdere Cemevi önünde kılınan namazın ardından Batmaz kardeşlerin cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi. (DHA)Hüsnü Ümit AVCI/KOYULHİSAR (Sivas), (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas / Koyulhisar Hüsnü Ümit AVCI

2022-02-27 11:14:42



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