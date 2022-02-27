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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kar voleybolu heyecanı sona erdi

İHA

Kar voleybolu heyecanı sona erdi

Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nde düzenlenen ‘Türkiye Üniversitelerarası Kar Voleybol Şampiyonası’ oynanan final maçlarının ardından son buldu. Final maçını kazanan Hitit Üniversitesi şampiyon oldu.
Türkiye Üniversitelerarası Kar Voleybol Şampiyonası, 10 üniversiteden 50 sporcunun katılımı ile Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nde yapıldı. İki gün süren şampiyonada sporcular kar üzerinde kıyasıya mücadele etti.
Renkli görüntülerin yaşandığı şampiyona Hitit Üniversitesi ile Erciyes Üniversitesi arasında oynanan final maçı ile son buldu. Final maçını kazanan Hitit Üniversitesi şampiyon olurken, Erciyes Üniversitesi ikinci, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ise şampiyonayı üçüncü olarak tamamladı.
Şampiyona yapılan kupa ve madalya töreninin ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Dereceye giren takımlara ödüllerini İl Özel İdare Genel Sekreteri Kadir Algın, Buruciye AŞ. Genel Müdürü Mustafa Altun ve antrenörler takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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