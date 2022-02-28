Sivas’ta trafik kazası 3 yaralı

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Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza KayseriMalatya karayolu, Sivas’ın Gürün ilçesi Ziyaret mevkiinde meydana geldi. Ş.D. (59) yönetimindeki 34 YK 8451 plakalı Renault marka otomobil Malatya istikametine seyir halindeyken yoldan çıkarak şarampole sürüklendi. Sürücü ve araçta bulunan A.Ç.(57) ile E.B.(5) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesi’ni kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

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