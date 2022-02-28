Sivasspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

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SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynayacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında VavaCars Fatih Karagümrük ile sahasında karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 12.00'de basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, daha sonra çok pas çalışması yaptı. Son bölümde ise yarım sahada çift kale maç ve penaltı çalışmasına yer verildi. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Demir Grup Sivasspor ile Vavacars Fatih Karagümrük 2 Mart Çarşamba günü saat 17.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2022-02-28 14:31:02



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