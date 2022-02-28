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Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce “Voleybol 2. Lig Erkekler Yarı Final Maçları” Sivas’ta başladı.

Taha Akgül Spor Salonunda gerçekleştirilen maçlara Bursa Karacabey Belediyesi, Hakkari Gençlik Sportif Faaliyetler, Konya Pema Koleji, Gaziantep Gençlikspor, Mersin Kılıç Silifke İdman Yurdu, Osmaniye İstiklal Orta Okulu, İstanbul Okyanus Koleji ve 1955 Batman Belediyesi takımları katılıyor.

Bursa Karacabey Belediyespor ile Gaziantep Spor Kulübü arasında gerçekleşen müsabakayı Sivas Valisi Salih Ayhan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, takip ederek takımlara başarılar diledi.

Voleybol maçlarının finalleri 57 Mart’ta oynanacak. Gruplarda ilk 2’ye giren takımlar ise finallere gitmeye hak kazanacak.

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