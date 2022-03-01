Sivasspor’da Fatih Karagümrük maçı öncesi 2 sakat!

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Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fatih Karagümrük’ü konuk edecek olan DG Sivasspor’da 2 eksik isim bulunuyor.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Sivasspor, yarın sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Kırmızıbeyazlılarda bu mücadele öncesinde 2 eksik var. Sakatlıkları bulunan Fredrik Ulvestad ile Leke James, Karagümrük’e karşı forma giyemeyecek.

Sivasspor Fatih Karagümrük mücadelesi yarın saat 17.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

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