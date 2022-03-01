Sivas’ta bilekler yarıştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas’ta bilekler yarıştı

İHA

Sivas'ta 46 sporcunun katılımı ile "Okullar arası bilek güreşi il birinciliği" müsabakaları düzenlendi.

Sivas’ta bilekler yarıştı

Sivas’ta 46 sporcunun katılımı ile “Okullar arası bilek güreşi il birinciliği” müsabakaları düzenlendi.
Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan “Okullar arası bilek güreşi il birinciliği” müsabakaları sona erdi.
4 Eylül Spor Salonu’nda gerçekleştirilen maçlara 46 sporcu katılım sağladı. Kızerkek kategorisinde yapılan maçlarda takımlar dereceye girebilmek için hünerlerini sergiledi.
Maçlar sonunda dereceye giren takımlara madalya ve belge takdim edildi. Ödül töreninde konuşan Sivas Gençlik ve Spor Müdürü Erdoğan Tunç, dereceye giren takımları tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

SCÜ’ de 28 Şubat unutulmadı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörlüğü tarafından “28 Şubat’ta Üniversiteli Olmak” konulu panel düzenlendi
YEREL HABERLER SCÜ’ de 28 Şubat unutulmadı Sivas Cumhuriyet ...
Kros yarışlarında Türkiye ikincisi oldu
YEREL HABERLER Kros yarışlarında Türkiye ikincisi oldu
Sivasspor’da Fatih Karagümrük maçı öncesi 2 sakat!
YEREL HABERLER Sivasspor’da Fatih Karagümrük maçı öncesi 2 sakat!
Vali, milyarlık tesisisin kapılarını köy çocuklarına ardına kadar açtı Sivas Valisi Salih Ayhan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinin kapılarını, “Kışlar daha güzel olacak” projesi ile profesyonel olarak kayak yapma imkanı bulamayan çocuklara ardına kadar açtı
YEREL HABERLER Vali, milyarlık tesisisin kapılarını köy çocuklarına ...
Gören herkes bu köyde mülk sahibi olmak istiyor Villa kentleri andıran Sivas’ın Pusat köyü, kışın baraj manzarası ve görüntüsüyle adeta mest ederken köye gelenler muhtardan satın almak için arsa istiyor
YEREL HABERLER Gören herkes bu köyde mülk sahibi olmak istiyor Villa ...
Sivasspor ile Fatih Karagümrük yarı final için mücadele edecek
YEREL HABERLER Sivasspor ile Fatih Karagümrük yarı final için ...
Pehlivan öğrencilerle camide buluştu Sivas Müftüsü Remzi Pehlivan; “Cami Gençlik Buluşmaları” kapsamında üniversite öğrencileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Pehlivan öğrencilerle camide buluştu Sivas Müftüsü ...
Mart karı Sivas'ı beyaza bürüdü Sivas'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü
YEREL HABERLER Mart karı Sivas'ı beyaza bürüdü Sivas'ta sabah ...
Beşiktaş hayranı hastaya Rıza Çalımbay’dan forma sürprizi
YEREL HABERLER Beşiktaş hayranı hastaya Rıza Çalımbay’dan forma ...
Sivas’ta vaka sayısında düşüş Sivas’ta 5-11 Şubat tarihlerinde 658,66 olan her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı 12-18 Şubat tarihlerinde 476,48’e geriledi.
YEREL HABERLER Sivas’ta vaka sayısında düşüş Sivas’ta 5-11 Şubat ...
Uyuşturucu suçlarından 31 şahsa işlem yapıldı
YEREL HABERLER Uyuşturucu suçlarından 31 şahsa işlem yapıldı
Sivasspor - Fatih Karagümrük maçını Arda Kardeşler yönetecek
YEREL HABERLER Sivasspor - Fatih Karagümrük maçını Arda Kardeşler ...
Rıza Çalımbay'dan taraftara çağrı: “Stadyuma gelin” Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Taraftara çok ihtiyacımız var” “Futbolcular taraftarları soruyor”
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay'dan taraftara çağrı: “Stadyuma ...
Rıza Çalımbay: Kupa maçı bizim için önemli
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: Kupa maçı bizim için önemli
Okullar futsalda rekabet etti
YEREL HABERLER Okullar futsalda rekabet etti
Voleybol 2. Lig Erkekler Yarı Final maçları Sivas’ta başladı
YEREL HABERLER Voleybol 2. Lig Erkekler Yarı Final maçları Sivas’ta ...
“Mahallede Maç Var” turnuvasının şampiyonu belli oldu
YEREL HABERLER “Mahallede Maç Var” turnuvasının şampiyonu belli oldu
Sivasspor’da kupa mesaisi
YEREL HABERLER Sivasspor’da kupa mesaisi
Sivasspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Sivasspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını ...
28 Şubat alışkanlıklarını FETÖ sürdürdü 28 Şubat’ın simge ismi Mustafa Coşkun: “28 Şubat’ın alışkanlıklarını FETÖ sürdürdü”
YEREL HABERLER 28 Şubat alışkanlıklarını FETÖ sürdürdü 28 Şubat’ın ...
Sivas’ta trafik kazası 3 yaralı
YEREL HABERLER Sivas’ta trafik kazası 3 yaralı
Bin yıl sürmedi bin yıl geçse de unutulmayacak AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, bin yıl sürecek denilen 28 Şubat’ı bin yıl geçse de unutmayacaklarını söyledi
YEREL HABERLER Bin yıl sürmedi bin yıl geçse de unutulmayacak AK ...
Nefesler tutuldu dünya rekoru için gün sayılıyor Milli sporcu Birgül Erken, Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan Tödürge Gölü'nde dünya rekoru denemesi için antrenmanlarını sürdürürken daha önce kırılan dünya rekoruna ulaşmayı başardı
YEREL HABERLER Nefesler tutuldu dünya rekoru için gün ...
Prostat kanseri bu yöntemle yüzde 95 erken tespit ediliyor Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Gökçe, prostat kanserinde MR-US Füzyon Biyopsisi'nin geleneksel yönteme göre yüzde 95 erken tanıyı kolaylaştırdığını söyledi
YEREL HABERLER Prostat kanseri bu yöntemle yüzde 95 erken tespit ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.