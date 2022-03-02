Rekortmen sporcudan Judoculara ziyaret Milli Sporcu Birgül Erken, Judo takımını ziyaret ederek, Judogi elbisesini giyip antrenmana katıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Milli Sporcu Birgül Erken, Judo takımını ziyaret ederek, Judogi elbisesini giyip antrenmana katıldı.

Dünya dalış rekortmeni Birgül Erken, Zara Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Judo takımını ziyaret etti. Takım ile bir araya gelen Eken, daha sonra Judogi elbisesini giyerek antrenmana katıldı. Judo takımı ile teknik çalışan rekortmen Birgül Erken, müsabakaya katılacak sporculara başarılar diledi. Erken, takımın verimli, istekli ve azimli çalışırlarsa zirveye ulaşmalarının daha kolay olacağını söyleyerek, sporcuları ve bayrağı selamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.