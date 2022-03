Sivas’ta odaların kardeşliği, Eken birlik mesajları verdi TSO Başkanı Mustafa Eken , “Sivas için tüm STK’lar birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız”

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, seçimleri tamamlanan Esnaf Odalarına hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, “Sivas için tüm STK’lar birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi bozmasın” dedi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken ve Yönetim Kurulu Üyeleri, seçimlerini tamamlayan Pazarcılar Odası Başkanı Adem Argın, Konfeksiyoncular ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Ahmet Yıldız, Tenekeciler ve Madeni İşler Esnaf Odası Başkanı Hamdi Çelik, Terziler Kunduracılar ve Ev Tekstilciler Esnaf Odası Başkanı Ali Kılıç, Tesviyeciler, Madeni ve Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Hakan Demirgil, Demirciler Odası Başkanı Harun Koç, Marangozlar Odası Başkanı Raif Aydın, Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Akgül, Lokantacılar ve Kebapçılar Odası Başkanı Serkan Akgül ile Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şaban Yalman’ı ziyaret etti.

“Derdimiz Sivas’a hizmet”

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, Genel Kurullarını tamamlayan Esnaf Odalarımızı ziyaret ederek seçilen başkanlarımıza ve yönetimlerini tebrik ettik. Sivas için STK’larımızın çalışmaları çok önemlidir. Biz şehrimizde çatı Oda olduğumuz için tüm Odalarımızla birlikte istişareler yaparak üyelerimize ve şehrimize hizmet ediyoruz. Sivas’ı hak ettiği yere getirmek için birliği, beraberliği hakim kılarak çalışacağız. Biz STSO olarak tüm odalarımızın yanındayız. Sivas Demirağ OSB, Cazibe Merkezi kapsamına alındı. Bu nedenle Odalarımıza ve bizlere daha çok görevler düşüyor. Bundan sonraki süreçte Odalarımızla işbirliğimizi arttırarak çalışmalarımızı yürütmemiz lazım. Sivas, Türkiye’de yatırımcıların yeni rotası oldu. Sürekli yatırımcılarla görüşüyoruz. Birliğimizi ve beraberliğimizi herkese göstererek, yeni yatırımcıları şehrimize getireceğiz. Tüm Odalarımızın tek derdi Sivas’a hizmet etmek. Sivas’ın gelişimiz, işsizliğin bitmesi, ihracatın artması ve göç veren değil göç alan bir il olması için daha çok çalışacağız. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin” şeklinde konuştu.

Eken başarılı bulundu

Pazarcılar Odası Başkanı Adem Argın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Mustafa Eken başkanımıza ve yönetimine, ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Mustafa Başkanın çalışmalarını çok başarılı buluyorum, kendisine bütün desteğimizi veriyoruz, takdir ve teşekkür ediyorum” dedi.

Her zaman yanımızda

Konfeksiyoncular ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Ahmet Yıldız ise” Ticaret ve Sanayi Odamız Başkanı Mustafa Bey ile ekibine ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda olması bizi onurlandırmıştır. Bundan sonraki çalışmalarımızda da beraber olacağız” ifadelerini kullandı.

STSO şehrin lokomotifi

Tenekeciler ve Madeni İşler Esnaf Odası Başkanı Hamdi Çelik ile Terziler Kunduracılar ve Ev Tekstilciler Esnaf Odası Başkanı Ali Kılıç ise ziyaretten dolayı teşekkür ederek, “Öncelikle bu nazik ziyaretlerinden dolayı Mustafa Eken başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ticaret ve Sanayi Odası, şehrimiz için ne kadar önemli olduğunu hep beraber biliyoruz. Şimdiye kadar birlik beraberlik içerisinde hizmet etmeye çalıştık, bundan sonra da inşallah birlik beraberlikle şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandılar.

Şehir için önemli çalışmalara imza atıldı

Tesviyeciler, Madeni ve Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Hakan Demirgil, “Mensubu olmaktan gurur duyduğum Ticaret ve Sanayi Odasının başkanı ve ekibinin ziyaretleri bizleri memnun etti. Ben, Mustafa Eken Başkanımın göreve geldiği ilk günden itibaren Sivas için nasıl çaba sarf ettiğini en iyi bilenlerden biriyim. Gerçekten güzel çalışmalara imza attı, atmaya da devam ediyor. Ben buradan Mustafa Başkanıma ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum, dün nasıl beraber isek, birsek, Sivas için yarında inşallah bir ve beraber olacağız. Daha güzel günlerde inşallah beraber olmayı temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Her zaman yanımızda

Demirciler Odası Başkanı Harun Koç, “Mustafa Eken Başkanımıza yönetim kuruluna bu nazik ziyaretten dolayı teşekkür ediyoruz. Başkanımız Mustafa Eken’in şehrimize Ticaret ve Sanayi Odası olarak kattıkları gayret ve çabaları görüyoruz. En önemli değerimiz Demirağ OSB’nin Cazibe Merkezi olması ve çaba harcamalarıdır. Demirağ OSB’nin Cazibe Merkezi olması bizim için onur ve gurur vericidir. Bu yüzden bizde, Mustafa Başkanımızın yanındayız. Sivas’a dair üstümüze ne düşüyorsa, elimizden ne geliyorsa bizde Sivas Demirciler Odası olarak Sivas Ticaret Odası Başkanımız ve yönetim kurulunun yanındayız” dedi.

İstişare sürecek

Marangozlar Odası Başkanı Raif Aydın’da STSO Başkanı Mustafa Eken ve yönetimine ziyaretleri nedeniyle teşekkür ederek, hep beraber istişare halinde Sivas’a hizmet edeceklerini söyledi.

Sivas sevdalısı

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Akgül, şu şekilde konuştu; “Bizde, sivil toplum örgütü olarak Mustafa Başkanımın çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Dinamikliği ile hareketliliği ile Sivas’a olan sevdasıyla yapmış olduğu çalışmaları takdirle takip ediyoruz.”

Birlikte hizmet

Lokantacılar ve Kebapçılar Odası Başkanı Serkan Akgül de ziyaretleri nedeniyle STSO Başkanı Mustafa Eken ve yönetimine teşekkür ederek, “Tabi güzel bir çalışma oldu. Üyelerimizle istişarelerde bulunduk, Siz değerli büyüklerimizi ziyaret ettik, esnafımızla kendi üyelerimizle bir araya gelince bunun gücünü alarak yola çıktık. Bundan sonra da inşallah güzel şeyler yaparız, sizlerin de desteğini alırız başkanım. Ne yapıyorsak Sivas için hep birlikte yapacağız. Sizin de dediğiniz gibi kim elini taşın altına sokuyor, bir çivi çakıyorsa Sivas için Allah ondan razı olsun” dedi.

Sivas için el birliği

Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şaban Yalman, Genel Kurul sonrasında STSO Mustafa Eken Odamızı ziyaret geldiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Sivas için esnaflarımız için yapılması gerekenleri hep birlikte istişare ile birlik ve beraberlik ile yapıyoruz. Sivas için el birliğiyle Sivas için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

