Sivasspor - Fatih Karagümrük maçının VAR’ı Erkan Özdamar

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DG Sivasspor’un bugün sahasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Erkan Özdamar oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Sivasspor, Fatih Karagümrük’ü konuk edecek. Saat 17.00'de başlayacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler’in yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Samet Çavuş yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Erkan Özdamar oturacak. Özdamar’a, AVAR olarak Cevdet Kömürcüoğlu ve Hasan Kaçar eşlik edecek.

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