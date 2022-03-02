Eğitimci-Yazar Dinç öğrencilerle buluştu Eğitimci-Yazar Dinç, öğrencilerle bir araya geldiği seminerde çeşitli konularda bilgiler verdi

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EğitimciYazar Mustafa Ömür Dinç, öğrencilerle bir araya geldiği seminerde çeşitli konularda bilgiler verdi.

Sivas Cumhuriyet Vakfı Okulları LGS ve YKS Farkındalık seminerleri kapsamında EğitimciYazar Mustafa Ömür Dinç'i konuk etti. Programa okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katılım gösterdi. EğitimciYazar Mustafa Ömür Dinç, sınav hakkında ve çeşitli konularda öğrencilere bilgiler verdi. Yaklaşık 800 kişinin programda eğlenceli anlar yaşandı.

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