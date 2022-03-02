Sivasspor 4 takviye yaptı

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sivasspor, 4 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu takımlarından Sivasspor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda kırmızıbeyazlı kulüp 4 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz’ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde Fatma Serdar, Ezgi Eyüboğlu, Amerikalı Skye Ambriel Gunn ve Brezilyalı Caroline Shimoguiri, kendisini kırmızıbeyazlı renklere bağlayan 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

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