Demir Grup Sivasspor - VavaCars Fatih Karagümrük: 1-0

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Arda Kardeşler (xx), Hakan Yemişken (xx), Samet Çavuş (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal (xx) Erdoğan (xx), Appindangoye (xxx), Camara (xxx), Ziya (xx), Cofie (xx), Hakan (xx), Gradel (xx (Dk. 90 Henrique), Felix (xx) (Dk. 59 Kerem xxx), Kayode (xx) (Dk. 81 Sefa), Yatabare (xxx) (Dk. 90 Konate)

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano (xx) Salih (xx), Biraschi (xx), Burak (xx) (Dk. 65 Balkovec x), Caner (xx), Jimmy Durmaz (xx), Biglia (xx), Toure (xx) (Dk. 66 Münir x), Borini (xx) (Dk. 43 Karamoh x), Bistrovic (x) (Dk. 78 Salibur x), Ahmed Musa (x) (Dk. 65 Emre Mor x)

GOL: Dk.69 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Sefa (Demir Grup Sivasspor), Burak, Karamoh (Vavacars Fatih Karagümrük)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Demir Grup Sivasspor, konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü Yatabare'nin golüyle 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Kırmızı-beyazlılar yarı finalde, Aytemiz Alanyaspor Gaziantep FK maçının galibiyle eşleşecek.

4'üncü dakikada sağ kanattan Erdoğan ceza alanına ortaladı, defansın kafayla arka sektirdiği topa yakın mesafeden Yatabare etkili bir vuruş yapamayınca top yandan auta gitti.

24'üncü dakikada sol kanattan Gradel etkili geldi. Ceza alanında içeriye çevirdiği topa Felix vurdu. Savunmadan sekip sağa açılan topu Kayode tamamlamak istedi, vuruşu yandan auta gitti.

25'inci dakikada Yatabare sağdan topla ilerledi, ceza alanında bekleyen Gradel'e pasını aktardı. Onun plase şutunda top üstten auta gitti.

28'inci dakikada sağdan Caner'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Salih yükseldi. Kafa vuruşu üstten auta gitti.

68'inci dakikada sol kanattan Biglia'nın kullandığı köşe vuruşunda, ön tarafta Salih kafayla kaleye göndermek istedi, top uzak direk dibinden auta gitti.

69'uncu dakikada sol kanatta topla buluşan Kerem, yerden ceza alanına gönderdi. Savunma arasında Yatabare'nin yerden vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

84'üncü dakikada ceza alanı dışından Jimmy Durmaz kaleyi denedi, kaleci Ali Şaşal üzerine gelen topta hata yapmadı.

86'ncı dakikada Gradel'in soldan pasında Kerem ceza alanına gönderdi, altı pas içinde Yatabare dokundu, kaleci Viviano mutlak golü önledi.

90'ıncı dakikada soldan Caner ortaladı, ceza alanında boşta kalan topa yakın mesafeden Karamoh vurdu, top üstten auta gitti.

90+2'nci dakikada Yatabere'nin ceza alanı önünde bıraktığı topa Gradel plase vuruş yaptı, kaleci Viviano topu çelmeyi başardı.

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2022-03-02 19:20:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.