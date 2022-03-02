Mustapha Yatabare gol sayısını 9’a çıkardı

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DG Sivasspor’un futbolcusu Mustapha Yatabare, Fatih Karagümrük ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 9’a yükseltti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük ile sahasında karşılaşan Sivasspor'da takımın 1 golü Malili futbolcu Mustapha Yatabare’den geldi. Maçın 10. dakikasında topla buluşan Yatabare, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

36 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 9’a çıkardı. Yatabare, 9 golün 8’ini Süper Lig’de kaydetti.

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