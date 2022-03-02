Atılay Canel: “Kazanabileceğimiz bir maçtı” Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel: “Bariz penaltı” “Rakibimizi tebrik ediyoruz”

DG Sivasspor deplasmanından 10 yenilgiyle ayrılan Fatih Karagümrük’te Teknik Sorumlu Atılay Canel, maçın ardından, “Bu şekilde yenildiğimiz için üzgünüz. Kazanabileceğimiz bir maçtı, onlar gol attı. Rakibimizi tebrik ediyoruz” dedi.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Sivasspor deplasmanından 10 mağlubiyetle ayrılan ve kupada saf dışı kalan Fatih Karagümrük’te Teknik Sorumlu Atılay Caner, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Canel, “Biz buraya bir hedefimiz doğrultusunda geldik. Ama bu şekilde yenildiğimiz için üzgünüz. Yediğimiz gol bana göre ofsayt. Son dakikalarda Salibur’a yapılan hareket bariz penaltı. Kazanabileceğimiz bir maçtı, onlar gol attı. Rakibimizi tebrik ediyoruz” diye konuştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.