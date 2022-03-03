İki kurum iş birliği içerisinde çalışacak Sivas Müftülüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde yapılacak çalışmalar istişare toplantısında değerlendirildi

Sivas Müftülüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde yapılacak çalışmalar istişare toplantısında ele alındı.

Yıldız Kız Öğrenci Yurt Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya İl Müftüsü Remzi Pehlivan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Diyanet İşleri Başkanlığınca atanan manevi danışmanlar ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli katıldı.

Toplantıda 2022 yılında yapılması planlanan projeler değerlendirilirken, din hizmetleri kapsamında öğrencilerin moral ve motivasyonunu yüksek tutmak amacıyla yapılacak yeni projeler görüşüldü.

“Gençler bizlere emanet ediliyor”

Toplantıda konuşan İl Müftüsü Remzi Pehlivan; “İçinde bulunduğumuz manevi mevsimi de göz önüne alarak gençlerimize her yönüyle dokunmamız ve bu manevi atmosferi onlara hissettirmemiz gerekiyor. Gençlere ulaşmanın yolunu bir şekilde bulup onlarla sohbet etmek, onları dinlemek ve yardımcı olmak çok değerlidir. Onların hatırlarını sorup dertlerini dinlemek gençlerimizi motive edecektir. Eğer gençlerimize biz ulaşıp sahip çıkamaz isek dış etkenler daha etkili olacak ve gençleri yanlış yollara sürükleyecektir. Gençler uzak diyarlardan gelerek anne ve babalarından bizlere emanet ediliyor. Devletimizin bize sağladığı imkanlar çerçevesinde onları korumak kollamak, yetişmelerinde yardımcı olmak da bizim görevlerimizdendir” dedi.

“Gençlerimize hizmet noktasında çalışacağız”

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise; “Burada devletimiz her imkanı sağlamıştır. Bizim burada yapacağımız; gençlerimize ulaşarak onları ziyaret etmek, onların dertleriyle dertlenmektir. Bu arada gençlerimizi keşfedip onların gizli yeteneklerini ortaya çıkarmaktır. Bizim ulaşamayıp dokunamadığımız genç bizden uzak demektir. Maneviyattan uzak demektir. İki güzide kurum olarak el ele, gönül gönüle vererek gençlerimize hizmet noktasında çalışacağız. İnşallah sizlerin gayretleri ile yapacağımız sosyal projelerle dolu dolu bir eğitim sezonu geçecektir. Bizler iki ayrı kurum gibi görünsek de biz biriz beraberiz” diye konuştu.

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