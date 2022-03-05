Sivas’ta ihracat arttı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Sivas’ta 2021 yılının Şubat ayında 6 milyon 397 bin dolar olan ihracat bu yılın aynı ayında 7 milyon 712 bin dolara yükseldi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2022 Şubat ayına ilişkin ihracat rakamlarını paylaştı.

TİM’den derlenen bilgilere göre Sivas’ta ihracat rakamları Şubat ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 1 milyon 315 bin dolar arttı. Sivas’ta 2021 Şubat ayında 6 milyon 397 bin dolar olan ihracat bu yılın aynı ayında 7 milyon 712 bin dolara yükseldi. Sivas bu ihracat verileriyle birlikte Türkiye’de 81 il içerisinde 53’üncü sırada yer aldı.

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