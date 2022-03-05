Antalyaspor ile Sivasspor 26. randevuda

DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor ile 26. kez rakip olacak.

Antalyaspor ile Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 26. defa karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki rekabette geride kalan 25 mücadelede Sivasspo'un 9, Antalyaspor´un da 9 galibiyeti bulunuyor. Geride kalan 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Sivasspor ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 70 kez gol sevinci yaşadı. Sivasspor rakip fileleri 37 kez havalandırırken, kalesinde ise 33 gol gördü. İki takım en son Süper Lig'de bu sezonunun ilk devresinde Sivas’ta karşılaşmış, maç 22 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Sivasspor ile Antalyaspor arasında ligde geride kalan maçlarda alınan skorlar şöyle:



20062007 Sezonu

Antalyaspor Sivasspor: 12

Sivasspor Antalyaspor: 01



20082009 Sezonu

Antalyaspor Sivasspor: 21

Sivasspor Antalyaspor: 10



20092010 Sezonu

Sivasspor Antalyaspor: 20

Antalyaspor Sivasspor: 30



20102011 Sezonu

Antalyaspor Sivasspor: 11

Sivasspor Antalyaspor: 11



20112012 Sezonu

Antalyaspor Sivasspor: 22

Sivasspor Antalyaspor: 21



20122013 Sezonu

AntalyasporSivasspor: 42

Sivasspor Antalyaspor: 21



20132014 Sezonu

Sivasspor Antalyaspor: 03

Antalyaspor Sivasspor: 12



20152016 Sezonu

Antalyaspor Sivasspor: 11

Sivasspor Antalyaspor: 00



20172018 Sezonu

Sivasspor Antalyaspor: 31

Antalyaspor Sivasspor: 14



20182019 Sezonu

Antalyaspor Sivasspor: 21

Sivasspor Antalyaspor: 12



20192020 Sezonu

Sivasspor Antalyaspor: 21

Antalyaspor Sivasspor: 10



20202021 Sezonu

Sivasspor Antalyaspor: 00

Antalyaspor Sivasspor: 24



20212022 Sezonu

Sivasspor Antalyaspor: 22

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