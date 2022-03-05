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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor’da Erdoğan Yeşilyurt, ceza sınırında

İHA

Sivasspor’da Erdoğan Yeşilyurt, ceza sınırında

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında oynanacak olan Antalyaspor maçı öncesi DG Sivasspor’da 1 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sivasspor, Süper Lig’in 28. haftasında yarın Antalyaspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi Sivasspor’da 1 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızıbeyazlılarda orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, Antalyaspor maçında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasında görev yapamayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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