Sivasspor, Antalya maçına hazır

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28. hafta maçında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen idman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Sivasspor bugün Antalya'ya giderek kampa girecek.

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