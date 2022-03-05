Sivasspor, Antalyaspor maçına hazır



SİVAS,(DHA) Demir Grup Sivasspor, deplasmanda oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci hafta maçında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Sivasspor, bugün Antalya'ya giderek kampa girecek.

Fraport TAV Antalyaspor ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 19.00'da Antalya Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Cüneyt Çakır görev yapacak.DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2022-03-05 13:27:48



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