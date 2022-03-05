Sivasspor kafilesi Antalya’ya ulaştı

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Süper Lig'de Antalyaspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, Antalya'ya ulaştı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28. hafta maçında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, 23 kişilik kafileyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan havalanan uçakla Antalya Havalimanı'na iniş yaptı.

Kırmızıbeyazlı ekip kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor’un kafilesinde şu sporcular yer alıyor:

Aaron Appindangoye, Ahmet Oğuz, Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Dimitrios Goutas, Emre Satılmış, Erdoğan Yeşilyurt, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Max Gradel, Moussa Konate, Muammer Yıldırım, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Özkan Yiğiter, Pedro Henrique, Samba Camara, Sefa Yılmaz, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal.

Antalyaspor ile Sivasspor yarın saat 19.00'da Antalya Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Cüneyt Çakır görev yapacak.

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