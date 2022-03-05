Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan DG Sivasspor’da Fayçal Fajr şoku yaşanıyor. Kırmızıbeyazlı takımın başarılı orta saha oyuncusu Fajr, yaşadığı sakatlık nedeniyle Antalyaspor maçı kadrosuna alınmadı.

Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun sol ayak bileği dış yan bağında yırtık ve bileğinde ödem olduğu bildirildi. Yapılan açılamada şu ifadeler kullanıldı:

"Oyuncumuz Fayçal Fajr, ligde geçtiğimiz hafta sahamızda oynadığımız Beşiktaş maçında sol ayak bileğinden sakatlandı. Oyuncumuza yapılan kontrollerde; sol ayak bileği dış yan bağında hafif seviyeli yırtık ve bilekte yaygın ödem tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisi sağlık ekibimizce devam etmekte olup, Antalyaspor maçının ardından takımla birlikte çalışmalara başlaması hedeflenmektedir."

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