Sivas'ta demir cevheri yüklü 7 vagon devrildi

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Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Divriği ilçesinde demir cevheri yüklü 7 vagonun devrilmesi sonucu tren yolu ulaşıma kapandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında ilçe merkezinde Maden Mahallesi üzerinde meydana geldi. Divriği ilçesinden Malatya istikametine giden yük treninin demir cevheri yüklü 7 vagonu henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Kazada yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle güzergahtaki tren seferleri geçici olarak durduruldu. Devrilen vagonların kaldırılması için TCDD ekipleri çalışma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-03-05 23:10:32



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