Sivas'ta trenin devrilen 7 vagonu kaldırıldı

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Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Divriği ilçesinde yük treninin devrilen 7 vagonu, 12 saat süren çalışmanın ardından kaldırıldı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Divriği ilçesi, Maden Mahallesi'nde meydana geldi. Divriği'den Malatya'ya giden ve demir cehveri taşıyan yük treninin 7 vagonu devrildi. Tren seferleri geçici süreyle durduruldu. TCDD ekipleri de yaklaşık 12 saat süren çalışmanın ardından devrilen vagonları kaldırdı. Tren seferlerinin ray onarım işlemleri sonrası başlayacağı bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-03-06 11:20:40



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