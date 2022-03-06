Sivasspor Kadın Futbol Takımı’na Nikaragualı transfer!

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Sivasspor Kadın Futbol Takımı, Nikaragualı defans Yorcelly Abella’yı kadrosuna kattı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sivasspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Yiğidolar bu kapsamda Nikaragualı defans oyuncusu Yorcelly Abella’yı resmen renklerine bağladı.

20 yaşındaki oyuncu kırmızıbeyazlı takım ile sözleşme imzaladı. Abella’nın hafta içi oynanacak olan Hakkarigücüspor maçının kadrosunda yer alacağı da öğrenildi.

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