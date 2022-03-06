Sivasspor, ligde 10. kez yenildi

Antalyaspor ile Spor Toto Süper Lig’de 28. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 10. mağlubiyetini elde etti.

Sivasspor, Antalyaspor mücadelesiyle birlikte Süper Lig’de 28. maçını oynadı. Sahadan 10 mağlup ayrılan kırmızıbeyazlılar ligde bu sezon 10. yenilgisini elde etti. Kırmızıbeyazlılar, ligin ilk haftasında Konyaspor’a 10, 2. haftada Trabzonspor’a 21, 8. haftada Beşiktaş’a 21, 13. haftada Başakşehir’e 21, 19. haftada Kayserispor’a 30, 22. haftada Göztepe’ye 21, 24. haftada Gaziantep FK’ya 51, 26. hafta Karagümrük’e 10 ve 27. hafta da Beşiktaş’a 32 yenilmişti.

Sivasspor bu zamana kadar oynadığı 28 mücadelede 35 gol atarken, kalesinde 35 gol gördü.

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