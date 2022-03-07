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Sivas’ta Çad’ın tanıtımını yaptılar Sivas’taki Çadlılar Birliği’ne üye öğrenciler, Çad’ın tanıtımını yapmak amacıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi’nde program düzenledi.

İHA

Sivas’ta Çad’ın tanıtımını yaptılar Sivas’taki Çadlılar Birliği’ne üye öğrenciler, Çad’ın tanıtımını yapmak amacıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi’nde program düzenledi.

Sivas’taki Çadlılar Birliği’ne üye öğrenciler, Çad’ın tanıtımını yapmak amacıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Kültür Merkezi’nde program gerçekleştirdi.
SCÜ Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Öğrenciler (CÜYOS) Koordinatörü Doç. Dr. Yusuf Yıldırım ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Yıldız, “Sizler bizim yabancı öğrencilerimiz değil, misafir öğrencilerimizsiniz. Burada yaptığınız işler ve aldığınız eğitim bizler için çok kıymetli. Ülkenize döndüğünüzde sizlerin vatanınıza ve milletinize faydalı bireyler olmanızda biraz olsun katkımız olursa ne mutlu bizlere. Yapmamız gereken ne varsa hem üniversite olarak hem rektörlük olarak yapmaya hazırız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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