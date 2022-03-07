Sivas’ta yağ stokçularına yasal işlem yapıldı Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde zabıta ekipleri yağ stokçuluğuna karşı denetim gerçekleştirdi.

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Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde zabıta ekipleri, ayçiçeği yağı fiyatlarına zam yapılacağı spekülasyonları üzerine ürünleri raflardan kaldırıp depolarda saklayan marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

İlçe Belediye Başkanı Mehmet Sabit Karakaş’ın da katıldığı denetimlerde depolarda ayçiçeği yağı stoklayan marketler hakkında yasal işlem başlatıldı. Denetimlere katılan Yıldızeli Belediye Başkanı Mehmet Sabit Karakaş; kurallara uyan market yetkililerine ise teşekkür etti.

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