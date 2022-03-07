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Hasat edilen kenevirler ürüne dönüştü Sivas’ta geçtiğimiz yıl içerisinde hasadı yapılan kenevirler, işlenerek bir çok farklı ürüne dönüştürüldü

İHA

Hasat edilen kenevirler ürüne dönüştü Sivas’ta geçtiğimiz yıl içerisinde hasadı yapılan kenevirler, işlenerek bir çok farklı ürüne dönüştürüldü

Sivas’ta geçtiğimiz yıl içerisinde hasadı yapılan kenevirler, işlenerek bir çok farklı ürüne dönüştürüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Sivas geçtiğimiz yıl kenevir üretim izni verilen 20 il arasına alınmıştı. Sözleşmeli olarak 176 dönüm alana ekilen keneviri hasat eden iş adamı Muharrem Atmaca, aynı zamanda ürünün endüstriye dönüştürülmesi içinde bir fabrika inşa etti. Fabrikasında ilk olarak kenevir tohumu, kenevir lifi ve kenevir yağı üreten Atmaca ürünlerini piyasaya tanıttı. Atmaca, aynı zamanda uçucu yağ içeren tıbbi aromatik bitkilerin yağlarını da çıkarttıklarını söyledi.

Türkiye'de en çok kenevir ekilen il Sivas
Muharrem Atmaca, sürecin ilerleyişinden bahsederek, "Biz bir iş arayışındaydık ve kenevirin çok harika bir bitki olduğunu gördük. Daha sonra belediye başkanımızla görüştük, kendisi de Cumhurbaşkanımızla görüştü. Bu şekilde süreç başladı. Şuanda 2021 yılı için Türkiye’nin en çok kenevir ekilen ili Sivas oldu. TÜİK verilerine göre 176 dönümün tamamı sözleşmeli olarak bizim firmamız için ekildi" dedi.

"Uyuşturucu oranı yok denecek kadar az"
Ekilen kenevirde uyuşturucu oranının binde 12 olduğunu söyleyen Atmaca, "Şu anda dünyadaki kenevirler de uyuşturucu oranı Kanada’da binde 3 civarında. Avrupa Birliğinin istediği oran binde 2 civarında. Bizim ektiğimiz kenevirin uyuşturucu değeri binde 12 civarında. Yani bizde Avrupa Birliğinin istediği değerler var, yani yok denecek kadar az. Kenevirden lif yapıyoruz. Bu lifimiz halat yapımında kullanılıyor. Bir işlemden geçirildikten sonra elyaf haline geliyor. Şu haliyle selüloz üretiminde 1 numara. Bizim kenevirimizde yüzde 8085 selüloz oranı var. Şu şekilde düşünebilirsiniz, selüloz için üretilen ağaçlar 12 senede yetişiyor. Kenevir 5 ayda yetişiyor ve yüzde 85 selüloz oranı var. Kenevir yağımız var, yüksek oranda omega 3, omega 6, omega 9 var. Balık yağlarında omega 3 ve omega 6 var. Bizim kenevir yağımızda omega 9 da var. Çocukların beyin ve zihin gelişiminde kenevir çok önemli bir aktör. Çevrede plastik atıklar konusunda bir sıkıntı var. Plastik atık atıldığı zaman yüz yıllar boyunca erimiyor ama biz bu kenevir ürününden bir plastik atık ürettiğimiz zaman 6 ay içinde çevreden kaybolup gidiyor. Bir ağaçtan 25 kat daha fazla oksijen üretiyor" diye konuştu.

"Şirketimiz çiftçilere tohumu ücretsiz verecek"
Çiftçilere kenevir tohumunun ücretsiz verileceğini kaydeden Atmaca, şöyle devam etti:
"Girdi maliyetleri düşünülürse, gübreleme diğer tüm bitkilere nazaran çok daha az yapılıyor. Ekiminden sonra ilaçlama çapalama yapılmadığı için bu masraflarda olmuyor. Biz bu sene tohum fiyatı 25 lira, sap fiyatı 1 lira olarak üreticilerimizin hepsinden alacağız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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