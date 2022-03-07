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Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Antalyaspor’a 10 yenilen DG Sivasspor’un galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Süper Lig’de en son bu sezonun 25. haftasında Yeni Malatyaspor’u sahasında 21 mağlup eden Sivasspor, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 3 lig maçında da galip gelemedi. Söz konusu müsabakanın ardından deplasmanda Fatih Karagümrük’e 10 yenilen Yiğido, 27. haftada da sahasında Beşiktaş’a 32 mağlup oldu. Yiğidolar dün de deplasmanda Antalyaspor’a 10 yenilerek galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Sivasspor, ligin 29. haftasında ise deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. 13 Mart Pazar günü 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak olan maç saat 16.00’da başlayacak.

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