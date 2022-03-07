İntihar girişimini film izler gibi izlediler Sivas'ta intihar etmek için çatıya çıkan genci çevreye toplanan vatandaşlar film izler gibi izleyerek cep telefonu kaydına aldı

Sivas'ta intihar etmek için çatıya çıkan genci çevreye toplanan vatandaşlar film izler gibi izleyerek cep telefonu ile kayda aldı.

Edinilen bilgilere göre olay Sularbaşı mahallesi Hikmet Işık caddesinde yaşandı. İddialara göre psikolojik sorunları bulunan A.B (30) isimli evli ve 1 çocuk babası vatandaş intihar etmek için 6 katlı bir binanın çatı katına çıktı. Genç adamı çatıda gören vatandaşlar bir süre sonra kalabalık oluşturdu. Durumun polis ekiplerine bildirilmesinin üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri intikal etti. Polis ekiplerinin yoğun ikna çabaları sonrasında intihar etmekten vazgeçen adam çatıdan indirilerek polis merkezine götürüldü.

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