Sivas ilk 10’da yer aldı! Açıklanan son Covid-19 rakamlarına göre, Sivas bir haftada en çok vaka artışı olan ilk 10 il arasında yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1925 Şubat tarihlerinde il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Covid19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Sivas’ta 1218 Şubat’ta 476,48 olan her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 1925 Şubat tarihlerinde 537’ye yükseldi. Sivas bu verilerle vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında yer aldı.

1925 Şubat tarihlerinde vaka yoğunluğu en fazla artan 10 il Kırşehir, Aksaray, Eskişehir, Bolu, Bilecik, Ardahan, Sivas, Ankara, Isparta ve İstanbul olarak açıklandı.

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