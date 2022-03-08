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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı ve tipi; ulaşım aksadı

DHA

Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı ve tipi; ulaşım aksadı


Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve tipi etkili oldu. Sivas-Suşehri yolundaki Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı, ulaşımda aksamaya neden oldu. 
Sivas'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Sivas-Suşehri yolundaki 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde, kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı. Kayganlaşan zemin nedeniyle ağır tonajlı araçlar, yokuşta kaldı. Sürücüler, ilerleyebilmek için araçlarına zincir taktı. Karayolları ekipleri ise yolun ulaşıma açık kalması için bölgede küreme ve tuzlama çalışması yaptı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2022-03-08 10:14:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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