Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı ve tipi; ulaşım aksadı

Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve tipi etkili oldu. Sivas-Suşehri yolundaki Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı, ulaşımda aksamaya neden oldu.
Sivas'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Sivas-Suşehri yolundaki 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde, kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı. Kayganlaşan zemin nedeniyle ağır tonajlı araçlar, yokuşta kaldı. Sürücüler, ilerleyebilmek için araçlarına zincir taktı. Karayolları ekipleri ise yolun ulaşıma açık kalması için bölgede küreme ve tuzlama çalışması yaptı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2022-03-08 10:14:01
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