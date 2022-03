STSO’dan kadınlara pozitif ayrımcılık STSO Başkanı Mustafa Eken, oda olarak kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını söyledi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, STSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Meziyet Genç ve kurul üyeleriyle birlikte kadın kooperatiflerini, kadın derneklerini ve 2016 yılında Nusaybin'de şehit olan Özel Harekat Polisi Hakan Yurtoğlu’nun eşi Ayşe Yurtoğlu’nu ziyaret etti.

STSO olarak kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını ifade eden Başkan Mustafa Eken, “Kadınlarımız bizler için çok önemli. Çalışan kadınlarımızın ve girişimci kadınlarımızın her zaman yanındayız. Çalışmalarında destek veriyoruz. Bu anlamlı gün vesilesi ile de kadın kooperatiflerimizi ve üyelerini ziyaret ederek çiçek takdim ettik. Bu vesile ile tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak tüm kadınlarımızın yanındayız” dedi.

2016 yılında Nusaybin'de şehit olan Özel Harekat Polisi Hakan Yurtoğlu’nun eşi Ayşe Yurtoğlu’nu da evinde ziyaret eden Başkan Eken, “Kadınlarımız bizler için çok önemli ancak şehit annelerimiz ve eşleri bizler için çok daha önemli ve bizlere emanetler. Bu anlamlı gün vesilesiyle şehit ailemizi ziyaret ederek bir farkındalık oluşturmak istedik. Sizler başımızın tacısınız. Tüm şehit annelerimizin ve eşlerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. Her zaman her konuda Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak yanınızdayız” şeklinde konuştu.

