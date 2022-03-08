Cumhurbaşkanı’nın kararı çiftçileri sevindirdi Sivas Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, tarım arazilerinin etkin kullanımına verilecek desteğin çiftçileri sevindirdiğini söyledi

Sivas Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, tarım arazilerinin etkin kullanımına verilecek desteğin çiftçileri sevindirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesine İlişkin Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararla birlikte tarım arazilerinin etkin kullanımına yüzde 75 destek verileceği belirtildi.

Kararı değerlendiren Sivas Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, “Cumhurbaşkanımızın açıkladığı karar çiftçilerimizi sevindirdi. Bu kararla birlikte yapılacak desteklemeler, tarımsal üretim destekleyecek ve çiftçimiz tarlasına geri dönecektir” dedi.

RusyaUkrayna arasında yaşanan savaş sürecinde tarımsal üretimin öneminin bir kez daha anlaşıldığını dile getiren Sivas Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, “Pandemi sürecinde tarımsal üretimin ne denli önemli olduğunu hepimiz çok iyi anladık. RusyaUkrayna arasında yaşanan savaşta dışa bağımlı olmamamız gerektiğiniz bizlere çok net göstermiştir. Cumhurbaşkanımız da yaşanan süreci önceden görerek gece yarısı yayımladığı kararname ile tarım arazilerinin etkin kullanımına yüzde 75 destek verileceği müjdesini bizlere iletti. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile boş bırakılan, atıl veya nadasa bırakılan arazileri üretime kazandıranlara, iklim değişikliğini dikkate alarak hububat, bakliyat ve yağlı tohum üretenlere hibe verilecek, üretim yapanlar tarlalarını ekenler kamu tarafından desteklenecek. Şimdi, biz çiftçilere düşen ise arazilerimizi boş bırakmadan ekimini yaparak dışa bağımlılığımızı ortadan kaldırmaktır. Kararnameyi imzalayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.