Sivas'ta DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama

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SİVAS, (DHA)SİVAS'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3'ü kadın, 6 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, TEM Daire Başkanlığı, Sivas Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin ortak yürüttüğü çalışmanın ardından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin belirlenen adreslere eş zamanlı yaptığı baskınlarda 6 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden F.A. ile H.İ.S. tutuklandı, A.A., F.A., E.A. ve C.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2022-03-08 15:02:38



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