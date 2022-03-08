Sivas’ta kadınlar için yürüdüler Sivas’ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

Sivas’ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Sivas’ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentin en işlek caddesi olan İstasyon caddesi trafiğe kapatılarak yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe Sivas Valisi Salih Ayhan, eşi Zeynep Akkiraz Ayhan ve Sivil Toplum Kuruluşları katıldı. Yürüyüşe İstasyon caddesinden başlanarak Atatürk ve Kongre Müzesi önüne kadar devam etti. Vali Ayhan kurulan Dünya Kadınlar Günü standını ziyaret ederek, caddeden geçenlere karanfil takdim etti.



“Bizler için 365 günün hiçbir ayrımı yoktur”



Vali Ayhan, bir gün değil her gün kadınların kıymetinin bilinmesi gerekildiğine dikkat çekerek, “Farkındalık oluşturabilmek için kısa bir yürüyüş yaptık. Tüm kadınlarımızın toplum hayatında ki varlığını göstermek için bu güne özel bir program icra edildi. Ben dünya kadınlar gününüzü kutluyorum. Bizler için 365 günün hiçbir ayrımı yoktur. Ancak bugüne özel dünya genelinde kadınlarımızın sosyal, ekonomik hayatta ki durumu, yaşam koşullarının daha iyi olması ve insan hayatında nasıl daha fazla etkin olabilir gibi başlıklarda farkındalık oluşması konusunda özel gün olarak planlanmıştır. Bizde ilimizde kurumlarımızla, kadınlarımızla birlikte bu güne anlam vermeye çalıştık. Sabahtan beri güzel farklı etkinlikler icra ettik. Bu etkinliklerimizden bir tanesi de Sivas’ın kalbi olan istasyon caddesinde yürüyüş gerçekleştirerek bu günü Sivas’ın gündemine nakış etmiş olduk. Katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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