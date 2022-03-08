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Veteriner Fakültesi öğrencileri çiftlik uygulama eğitimi gerçekleştirdi SCÜ’nde öğrenciler Doğum ve Jinekoloji derslerini uygulama eğitimlerini kentteki çeşitli işletmelerde gerçekleştirdi

İHA

Veteriner Fakültesi öğrencileri çiftlik uygulama eğitimi gerçekleştirdi SCÜ’nde öğrenciler Doğum ve Jinekoloji derslerini uygulama eğitimlerini kentteki çeşitli işletmelerde gerçekleştirdi

SCÜ’nde öğrenciler Doğum ve Jinekoloji derslerini uygulama eğitimlerini kentteki çeşitli işletmelerde gerçekleştirdi.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji derslerini uygulama eğitimleri kentte yetiştiricilik yapan işletmelerde gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Veteriner Fakültesi öğrencileri koyun ve sığırlarda reproüktif ultrasonografi uygulama eğitimlerini Dr. Öğretim üyesi Abdurrahman Takcı gözetiminde gerçekleştirdiler.
“Yetiştiricilerin en büyük probleminin döl verimi’’
Eğitimin ardından açıklamalarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Takcı, “Üreme (Reprodüksiyon) problemleri günümüz hayvancılığını zorlayan ve zarara uğratan en büyük problem olup mahallinde çözüm gerektirmektedir. İlimizdeki büyükbaş ve küçükbaş yetiştiricilerinin de en büyük probleminin döl verimi olduğu bilinmektedir. Öğrencilerimizin bu problemi bizatihi çiftliklerde görmesi ile farkındalıklarının artıracağı kanaatiyle öğrencilerimizle birlikte saha uygulaması gerçekleştirdik. Uygulama eğitimlerini sahada gerçekleştiren öğrencilerimiz mesleki hazzı tadarken işletmenin reprodüksiyon problemi yaşayan bütün hayvanları belirlenip tedavi edildi. Bundan sonra da çiftlik uygulama eğitimlerine devam etmeyi planlıyoruz. Veteriner hekimliği eğitimi için saha uygulamalı eğitimler vazgeçilmezdir” dedi.

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