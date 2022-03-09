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Sivas’ta 5 kişi hakkında kaçakçılık suçlaması ile işlem yapıldı.

Sivas’ın Gürün ve Suşehri ilçelerinde D100 ve D300 karayolları üzerinde yapılan yol kontrolleri sırasında 225 gram toz esrar ve 540 paket kaçak sigara ele geçirildi. 5 şüpheli hakkında kaçakçılık suçlaması ile işlem başlatıldı.

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