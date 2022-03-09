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Mecnun Otyakmaz: Taraftarımıza final coşkusunu yaşatalım istiyorum

DHA

Mecnun Otyakmaz: Taraftarımıza final coşkusunu yaşatalım istiyorum


SİVAS,(DHA)Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Geçtiğimiz yıllarda son haftalarda iyi çıkışlar yakaladığımız seriler olmuştu. Yine tarihi tekerrür ettirip, arzu ettiğimiz puanları alıp, hem ekonomik olarak takımımıza destek olup, prestij olarak ligi üst sıralarda bitirmeyi istiyoruz" dedi. Otyakmaz, Türkiye Kupası'nda ise taraftarlara final hediye etmek istediklerini vurguladı.
Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Adana Demirspor maçı öncesinde kulübün düzenlediği 'Kadınlar günü' etkinliğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Taraftarı yanlarında görmek istediklerini söyleyen Otyakmaz, "Bilim Kurulu'nun kararıyla ve TFF'nin de onayıyla 12 yaşından küçük taraftarlarımız stadyuma girebilecek ve HES Kodu uygulaması kaldırıldı. Bu bizim için çok sevindirici haber. Son dönemlerde stadyumlar boş kaldı. Artık bu sorunun ortadan kalkacağını düşünüyorum. Son 10 haftaya girerken taraftarlarımızla birlikte daha güçlü olacağımızı düşünüyorum. Bu vesile ile taraftarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen Passolig kartlarımızı güncelleyelim. HES kodu uygulaması kalktı. Çocuklarımızla birlikte stadyumdaki yerimizi alalım" diye konuştu.
"LİGİ ÜST SIRALARDA BİTİRMEYİ İSTİYORUZ"
Ligde zor bir dönemece girdiklerini kaydeden Otyakmaz, "Sanırım Türkiye Kupası'na olan yoğunlaşmaktan kaynaklı konsantrasyon sıkıntısı söz konusu. Sakatlarımızın dönmesiyle birlikte daha güçlü bir Demir Grup Sivasspor oluşacaktır. Geçtiğimiz yıllarda son haftalarda iyi çıkışlar yakaladığımız seriler olmuştu. Yine tarihi tekerrür ettirip, arzu ettiğimiz puanları alıp, hem ekonomik olarak takımımıza destek olup, prestij olarak ligi üst sıralarda bitirmeyi istiyoruz" şeklinde konuştu. 
"HEDEFİMİZ ADANA'DAN YENİLMEDEN GELMEK"
Ligde gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Adana Demirspor maçıyla ilgili de konuşan Otyakmaz, Adana Demirspor'un yeni kurulmasına rağmen iyi bir takım olduğunu söyledi. Geçen hafta Antalyaspor karşısında takımın oyununu beğendiğini söyleyen Otyakmaz, "Oynadığımız oyunun biraz daha üzerine koyarak Adana'dan yenilmeden gelmeyi arzu ediyoruz. Bu maçtan sonra bizim için çok önemli bir süreç başlayacak. Mustapha Yatabare'nin bir sakatlığı var, belki ondan mahrum oynayacağız ama geri kalan oyuncularımızla bu işin üstünden geleceğimize olan inancımız tam" dedi.
"KUPADA FİNAL İSTİYORUZ"
Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynamak istediklerine değinen Otyakmaz, "Aytemiz Alanyaspor çok ciddi bir rakip. Başarılı bir skorla Yukatel Kayserispor'u deplasmanda yendiler. Ciddi olmamız lazım. İyi hazırlanarak, taraftarımıza en azından final coşkusunu yaşatalım istiyorum" ifadelerini kullandı. DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2022-03-09 10:17:59

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