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Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 4'ü ağır 20 yaralı

DHA

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 4'ü ağır 20 yaralı


SİVAS, (DHA)-SİVAS'ın Kangal ilçesinde, yolcu otobüsünün devrildiği kazada 20 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ünün durumun ağır olduğu belirtildi.
Kaza, saat 02.00 sıralarında Sivas-Malatya kara yolunun Abdalboğan mevkisinde meydana geldi. Zonguldak'tan Batman'a giden S.K.(48) yönetimindeki 60 DN 001 plakalı Tokat Yıldızı firmasına ait yolcu otobüsü, kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otobüsteki 20 kişi yaralandı. Yaralılar, Sivas ve Malatya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2022-03-10 08:53:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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