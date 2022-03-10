Sivas'ta kar yağışı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, sabah saatlerinde kent genelinde kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle il genelinde 11 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkili oluyor. Yağışla birlikte kent merkezi kısa sürede beyaza büründü. Hava sıcaklığı sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldü. Koyulhisar, Suşehri ve Şarkışla ilçelerine bağlı 11 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların açılması için Özel İdare ekipleri, çalışma başlattı.
Meteoroloji verilerine göre bölgede kar yağışının gece saatlerinde de etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2022-03-10 09:57:40
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