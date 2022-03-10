Hastalık belirti vermeden ilerliyor, erken tanı önemli Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Kılıç, göz tansiyonunun genellikle belirti vermeden ilerleyen bir hastalık olduğunu söyleyerek erken tanının önemine değindi

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Kılıç, göz tansiyonunun genellikle belirti vermeden ilerleyen bir hastalık olduğunu söyleyerek erken tanının önemine değindi.

Sivas Numune Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Kılıç, göz tansiyonu olarak da bilinen glokom hastalığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Op. Dr. Kılıç, Glokomun göz siniri hasarı olduğunu belirterek, “Göz tansiyonu olarak da bilinen glokom göz içi basıncının yükselmesi ile oluşan göz siniri hasarıdır. Geri dönüşsüz görme kaybının en büyük nedenidir. Zamanında tanı konulup tedavi edilmezse kalıcı görme kaybına neden olmaktadır” dedi.

“2 yaş bebekler daha risk altındadır’’

Op. Dr. Emre Kılıç, 40 yaş üstü bireylerin yılda bir kez göz muayenesi olmasını tavsiye ettiğini söyleyerek, “Her yaşta görülebilmekle beraber çoğunlukla 40 yaş üstü bireylerde ortaya çıkar. Genellikle belirti vermeden ilerleyen hastalık görme alanında artan kayıplara yol açar. Belirti vermediği için 40 yaş üstü bireylerin yılda bir kez göre muayenesi olması gerekmektedir. Ailesinde glokom hastalığı olanlar, diyabet ve hipertansiyon hastaları, miyop ve göz bozuklukları olan bireyler, 2 yaş bebekler daha risk altındadır. Erken teşhis edilen glokom hastaları, göz damlaları ile kalıcı görme kaybından korunabilir. İlaç tedavisi yeterli olmayan hastalarda ise cerrahi tedaviler uygulanmaktadır” şeklinde konuştu.

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