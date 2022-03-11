Sivas’ta otobüs kazası 40 yaralı Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 40 kişi yaralandı

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Sivas'ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsü devrildi, 4’ü ağır 40 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre İstanbul’dan Diyarbakır istikametine gitmekte olan R.D. yönetimindeki 35 AGG 489 plakalı yolcu otobüsü Gürün ilçesi Mazıkıran mevkisinde yağan kar ve buzlanmanın etkisi ile savrularak devrildi. İlk belirlemelere göre araçta bulunun 4’ü ağır 40 yolcu yaralandı.

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