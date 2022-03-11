Emrah'ı para için öldürüp 'Çin'e gitti' demişler



Alperen YILDIZMehmet BOZDUMAN/SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Gemerek ilçesinde 2015 yılında ortadan kaybolan, 7 yıl sonra Niğde'deki akrabaları tarafından öldürülüp, bir ahırın bahçesine gömüldüğü ortaya çıkan Emrah Dinçer cinayeti ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Dinçer´i para meselesi yüzünden yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle öldüren akrabalarının, oğlunu arayan Nurcan Dinçer'e, "Emrah'ın Çin'e gittiğini duyduk" dedikleri belirlendi.

Gemerek'te yaşayan Emrah Dinçer, 2015 yılında evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Yapılan aramalarda, o dönem Dinçer'in izine rastlanmadı. Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 7 yıl önceki dosyayı yeniden açtı. Ekipler, Emrah Dinçer'in en son Niğde'ye gittiğini tespit etti. Emrah Dinçer'in cinayete kurban gitmiş olabileceğini değerlendiren ekipler, önceki gün bu kentteki akrabaları İ.Ö., O.Ö., H.Ö., A.Ö. ve H.Ö.´yü gözaltına aldı.

SORGUSUNDA İTİRAF ETTİ

Şüphelilerden A.Ö., emniyetteki ilk sorgusunda; yeğenleri İ.Ö. ve O.Ö.'nün kayınbiraderleri Emrah Dinçer'i borç meselesi nedeniyle öldürdüklerini ve hayvan alım-satım için kullandıkları ahırın bahçesine gömerek üzerini betonla kapattıklarını itiraf etti. İfadenin ardından ekipler, Ankara'dan getirilen 'Eva' isimli kadavra köpeği ile ahırın bahçesinde arama yaptı. Köpeğin tepki verdiği yerde kazı çalışması yapıldı. Bölgede insan vücuduna ait olduğu anlaşılan kemik parçaları ve giysi bulundu. Dinçer'e ait olduğu düşünülen kemikler, DNA testi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kimlik tespiti için baba Remzi ve anne Nurcan Dinçer'den DNA örnekleri alındı.

PARASINI EMANET ETTİ, ÖLDÜRÜLDÜ

Soruşturma sürerken, cinayet ile ilgili bazı detaylar ortaya çıktı. Emrah Dinçer'in 2015 yılında babası Remzi Dinçer'in yaklaşık 700 bin lirasını izinsiz alarak ilçeden ayrılıp, Niğde'deki akrabalarının yanına gittiği belirtildi. Dinçer'in Niğde'de üzerindeki paraları emanet verdiği akrabaları İ.Ö. ve O.Ö. ile anlaşmazlığa düşünce öldürülerek, ahır bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı. Cinayet şüphelisi akrabaların, oğlunu arayan anne Nurcan Dinçer'e, "Emrah'ın Çin'e gittiğini duyduk" diyerek yalan söyledikleri belirlendi. Böylece ailenin oğlunun peşini bıraktığı öğrenildi.

Sivas'a getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Alperen YILDIZ-Mehmet BOZDUMAN

2022-03-11 12:46:25



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