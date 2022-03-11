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Sivasspor’dan tribün harekatı: Biletlere indirim!

İHA

Sivasspor’dan tribün harekatı: Biletlere indirim!

DG Sivasspor ile Altay arasında oynanacak olan Spor Toto Süper Lig 30. hafta maçının biletleri satışa çıktı. Sivasspor yönetimi biletlerde yüzde 50 indirim uyguladı.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 30. haftasında Sivasspor ile Altay arasında 20 Mart Pazar günü saat 13.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin bilet satışı başladı. Sivasspor yönetim kurulunun almış olduğu kararla birlikte bilet fiyatlarında yüzde 50 indirime gidildi. Kırmızıbeyazlı taraftarlara çağrıda bulunularak kulübün sosyal medya hesaplarından, “Ligde son haftalara yaklaşırken, haydi büyük Sivasspor taraftarı, biletini al, stadyumu doldur, zaferlerimize ortak ol” notu paylaşıldı.
Mücadelenin bilet fiyatları şöyle:

VIP Alt Tribün: 35 TL
Maraton Tribünü: 25 TL
Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 15 TL
Kadın Tribün: 20 TL

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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