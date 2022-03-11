Emrah'ı para için öldürüp 'Çin'e gitti' demişler (2)

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ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

Sivas'ın Gemerek ilçesinde 2015 yılında ortadan kaybolan, 7 yıl sonra Niğde'deki akrabaları tarafından öldürülüp, bir ahırın bahçesine gömüldüğü ortaya çıkan Emrah Dinçer cinayeti ile ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-03-11 15:26:44



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