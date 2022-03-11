Sivasspor, Adana’ya gitti



SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanın ardından hafta sonu oynayacağı Adana Demirspor maçı için Adana'ya gitti.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu hafta maçında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardında pas çalışmaları yapan oyuncular, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Kırmızı-beyazlılar öğleden sonra Sivas'tan ayrılarak 24 kişilik kafileyle Adana'ya hareket etti. Yarın saat 11.00'de Adana'da yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek Sivasspor kafilesinde şu isimler yer aldı:

Aaron Appindangoye, Ahmet Oğuz, Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Dimitrios Goutas, Emre Satılmış, Erdoğan Yeşilyurt, Fayçal Fajr, Fredrik Ulvestad, Isaac Cofie, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Koray Altınay, Max Gradel, Muammer Yıldırım, Moussa Konate, Hakan Arslan, Olarenwaju Kayode, Özkan Yiğiter, Pedro Henrique, Samba Camara, Sefa Yılmaz, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal.

Adana Demirspor ile Demir Grup Sivasspor 13 Mart Pazar günü saat 16.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaşacak.DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2022-03-11 15:44:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.